V Prištini, Beogradu in tujini pozdravljajo dogovor o osebnih izkaznicah

Priština/Beograd/Bruselj, 28. avgusta - Potem ko je visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell v soboto zvečer na Twitterju objavil, da sta Kosovo in Srbija tik pred zdajci uspela doseči dogovor o osebnih izkaznicah, so doseženi kompromis potrdili tudi v Prištini in Beogradu. Zadovoljstvo ob dogovoru so že izrazili tudi v tujini, tako v EU kot sosednjih državah.