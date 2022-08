Italijani, Srbi in Nizozemci prepričljivo začeli odbojkarsko SP

Ljubljana, 27. avgusta - Odbojkarji Italije, Srbije in Nizozemske so s prepričljivimi zmagami začeli svetovno prvenstvo v odbojki, ki poteka v Sloveniji in na Poljskem. Iran pa je v poslastici prvega kroga s 3:2 v nizih ugnal Argentino. V nedeljo bodo na parket dvorane v Stožicah znova stopili slovenski reprezentanti, ko bodo njihovi tekmeci Francozi.