Sestri Williams na OP ZDA tudi med dvojicami, Kaja Juvan dobila tekmico

New York, 27. avgusta - Organizatorji teniškega odprtega prvenstva ZDA so v izjavi za javnost sporočili, da sta posebno povabilo za turnir dvojic prejeli sestri Williams, Serena in Venus. Po zaključenih kvalifikacijah pa je tekmico v prvem krogu turnirja posameznic dobila tudi slovenska predstavnica Kaja Juvan. Pomerila se bo s Španko Cristino Bucsa.