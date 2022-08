Iranci in Nizozemci uspešno začeli drugi dan odbojkarskega SP

Ljubljana, 27. avgusta - Odbojkarji Irana in Nizozemske so drugi dan svetovnega prvenstva, ki poteka v Sloveniji in na Poljskem, zabeležili zmagi v skupini F. V Areni Stožice so Iranci v prvem krogu s 3:2 v nizih ugnali Argentince, Nizozemci pa so bili prepričljivi proti Egipčanom in jih ugnali s 3:0.