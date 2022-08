V Budvi množična zastrupitev turistov, med njimi domnevno tudi Slovenci

Podgorica, 27. avgusta - V enem od hotelov v Budvi, ki je bil pred časom zaprt zaradi neupoštevanja zdravstvenih in sanitarnih predpisov, se je 96 tujih turistov zastrupilo s hrano. Po poročanju spletnega portala črnogorske javne radiotelevizije RTCG gre za turiste iz Poljske, Italije in Hrvaške. Po navedbah črnogorskega portala Dan so med njimi tudi Slovenci.