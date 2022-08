Bayern po treh zmagah le remiziral, Leipzig prvič do treh točk

Berlin, 27. avgusta - Nogometaši Bayerna in Borussie iz Mönchengladbacha so se na osrednji tekmi 4. kroga nemškega prvenstva v bavarski prestolnici razšli z neodločenim izidom 1:1. Prvo zmago v sezoni 2022/23 je dosegel Leipzig, ki je na Red Bull Areni ugnal Wolfsburg z 2:0, nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je za gostitelje igral do 64. minute.