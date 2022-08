Pariz, 28. avgusta - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo po mesecu dni znova na startu dirke svetovne serije. Triindvajsetletnik bo nastopil na bretonski klasiki v okolici Plouayja (254,8 km), družbo pa mu bodo delali še trije rojaki, in sicer Luka Mezgec, Jan Tratnik in Matevž Govekar.