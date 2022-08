Terčeljeva in Hočevarjeva v Pauju v finalu, v moški konkurenci brez finalnega nastopa

Pau, 27. avgusta - Slovenski kajakašici v slalomu na divjih vodah Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar sta se na tekmi svetovnega pokala v francoskem Pauju uvrstili v finale. V današnjem polfinalu je bila Terčeljeva četrta, Hočevarjeva pa deveta. V moškem polfinalu sta nastopila Martin Srabotnik in Peter Kauzer, a sta oba storila napako in se nista uvrstila v finale.