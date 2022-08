Začenjata se sedmi knjižni festival in sejem Mesto knjige, tokrat na temo tiranije

Nova Gorica, 29. avgusta - V Novi Gorici se bo danes začela sedma edicija knjižnega festivala in sejma Mesto knjige, največjega literarnega dogodka na Primorskem. Ob letošnji 100. obletnici pohoda na Rim in vzpona fašizma bosta tematsko posvečena tiraniji - od učenja iz preteklosti do iskanja orodij za spopadanje z zatiranjem danes.