Vreme: Sončno

Ljubljana, 27. avgusta - Danes dopoldne bo večinoma sončno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Možne bodo tudi krajevno močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29, na Primorskem in na vzhodu Slovenije do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Posamezne nevihte se bodo na zahodu nadaljevale v noč. V nedeljo bo spremenljivo oblačno. Zjutraj in dopoldne bodo v zahodni polovici Slovenije možne posamezne plohe in nevihte. Sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale tudi drugod. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek se bo verjetnost krajevnih padavin nekoliko zmanjšala. V torek kaže na sončno in spet toplejše vreme. Popoldne bodo v gorah nastale še posamezne krajevne nevihte.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. S šibkimi vetrovi južnih smeri nad naše kraje doteka vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dopoldne dokaj sončno, popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno s pogostejšimi plohami in nevihtami. V nedeljo bo spremenljivo oblačno. Zjutraj in dopoldne bodo posamezne plohe in nevihte nastajale nad severnim Jadranom, sredi dneva in popoldne pa tudi drugod.

Biovreme: V soboto in nedeljo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.