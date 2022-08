Charlotte, 27. avgusta - Francoz Adriano Mannarino in Srb Laszlo Đere sta finalista moškega teniškega turnirja ATP v ameriškem Winston Salemu. Francoz je gladko s 6:0 in 6:4 premagal Nizozemca Botica van de Zandschulpa. Srb pa po hudem boju Švicarja Marc-Andreo Hueslerja s 7:6 (3) in 7:6 (5).