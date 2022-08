Freiburg v razburljivi tekmi do tretje zmage

Ljubljana, 26. avgusta - Nogometaši Freiburga še naprej nizajo dobre izide na začetku nove sezone nemškega prvenstva. Tokrat so doma v 4. krogu premagali zadnjeuvrščeni Bochum z 1:0. S tem so se po tretji zmagi točkovno vsaj do sobote izenačili z vodilnim Bayernom, ki ga čaka gostovanje pri tretjeuvrščeni Borussii Mönchengladbach.