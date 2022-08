Newyorške borze končale v rdečem

New York, 26. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Indeksi so po ostrem govoru predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powlla, ki je opozoril na težave ZDA v boju proti inflaciji, izgubili tri odstotke ali več, poroča francoska tiskovna agencija AFP.