Mladim spustašem na EP v sprintu šest kolajn, Kupsch dvakrat zlat

Banjaluka, 26. avgusta - Prvi dan končnih odločitev na evropskem prvenstvu v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane, ko so bili na vrsti posamični finalni boji in ekipne tekme v sprintu na divjih vodah, je bil v Banjaluki kajakaš Tjaš Til Kupsch zlat tako posamično kot v ekipni tekmi mladincev s Klemnom Breznikom in Jonom Šenkom.