Večer o slovenskem nogometu (27. 9.)

Maribor, 26. avgusta - Miha Dajčman v komentarju Evropsko dno piše o dosežkih slovenskih nogometnih klubov. Avtor meni, da je že iz drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo, ko so izpadli trije od štirih slovenskih klubov, in sicer Koper, Mura in Olimpija, razvidno, da je slovenski nogomet del evropskega dna.