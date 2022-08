Ministrica za kulturo v Mariboru podprla KC Pekarna

Maribor, 26. avgusta - Ministrica za kulturo Asta Vrečko je danes obiskala Maribor, kjer si je ogledala gradbišče Centra Rotovž in Kulturni center (KC) Pekarna. Za slednjega je povedala, da predstavlja dodano vrednost lokalni skupnosti. "Ti prostori so nujni za mesto in za razvoj regije," je dejala.