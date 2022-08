V slovenski skupini Francozi do zmage, Brazilci tesno ugnali Kubance

Ljubljana, 26. avgusta - Z današnjimi obračuni skupinskega dela se je v Sloveniji in na Poljskem začelo svetovno prvenstvo v odbojki. V slovenski skupini D so zmago zabeležili Francozi, ki so bili s 3:0 v nizih boljši od Nemcev. V skupini B so prav tako v Ljubljani Brazilci po preobratu premagali Kubo s 3:2.