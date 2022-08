SDS za sklic nujne seje odbora DZ o nezakonitih prehodih meje med Hrvaško in Slovenijo

Ljubljana, 26. avgusta - Poslanska skupina SDS zahteva sklic nujne seje odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bi obravnavali ukrepe za učinkovito zaščito schengenske meje ter ustavitev nezakonitega prehajanja meje med Hrvaško in Slovenijo, so zapisali v zahtevi za sklic seje.