ZDA naznanile uvedbo funkcije veleposlanika za Arktiko

Washington, 26. avgusta - ZDA so danes sporočile, da nameravajo ustanoviti položaj veleposlanika za Arktiko, da bi okrepile diplomacijo z arktičnimi državami, domorodnimi ljudstvi in drugimi. Odločitev prihaja v času, ko Rusija in Kitajska povečujeta svojo prisotnost v vodah okoli Arktike, ki se zaradi podnebnih sprememb odpirajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.