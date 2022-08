SBI TOP na tedenski ravni izgubil

Ljubljana, 26. avgusta - Indeks SBI TOP je v preteklem trgovalnem tednu zabeležil 2,23-odstotni padec in današnje trgovanje sklenil pri vrednosti 1145,17 točke. Borzni posredniki so v tem tednu skupno sklenili za 4,84 milijona evrov prometa. Teden so zaznamovale objave polletnih rezultatov nekaterih pomembnejših borznih družb.