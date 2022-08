Odposlanca EU in ZDA med obiskom Beograda in Prištine nista premostila razlik

Beograd, 26. avgusta - Odposlanca Evropske unije in ZDA Miroslav Lajčak in Gabriel Escobar med obiskom v Beogradu in Prištini nista uspela premostiti razlik med stranema pred 1. septembrom, ko namerava Kosovo uvesti nova pravila glede osebnih dokumentov in registrskih tablic, ki jim kosovski Srbi in Beograd nasprotujejo.