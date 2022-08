Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 26. avgusta - Zvečer in ponoči bo delno jasno, v notranjosti Slovenije bo zjutraj nastalo nekaj nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 13 do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto dopoldne bo večinoma sončno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo na zahodu nadaljevale v noč. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29, na Primorskem in na vzhodu Slovenije do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. V ponedeljek se bo verjetnost krajevnih padavin nekoliko zmanjšala.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, vzhodnimi Alpami in severnim Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. Nad naše kraje s šibkimi vzhodnimi vetrovi doteka razmeroma vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bo v Alpah nastalo še nekaj ploh in neviht. Ponoči bo precej jasno. V soboto bo dopoldne dokaj sončno, popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno s pogostejšimi plohami in nevihtami.