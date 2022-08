Newyorške borze ob začetku Powllovega govora s padci

New York, 26. avgusta - Newyorške borze so v zadnji trgovalni dan tega tedna stopile s padci. Med vlagatelji vlada previdno vzdušje, deležniki na trgu pa so osredotočeni na govor predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powlla, ki se ravnokar odvija v Jackson Holu in bi lahko nakazal, kako veliko bo zvišanje obrestnih mer v ZDA v septembru.