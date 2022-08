V ZDA julija na mesečni ravni deflacija

Washington, 26. avgusta - ZDA so julija na letni ravni zabeležile 6,3-odstotno inflacijo, merjeno s kazalnikom PCE, na katerega se najraje naslanja ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed). To je 0,5 odstotne točke manj kot junija. Na mesečni ravni pa so se cene življenjskih potrebščin znižale za 0,1 odstotka, potem ko so v predhodnem mesecu poskočile za odstotek.