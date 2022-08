Delnice Petrola po objavi poslovnih rezultatov s padcem

Ljubljana, 26. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju izgubil 0,87 odstotka in teden končal pri vrednosti 1145,17 točke. Borzni posredniki so skupno opravili za 798.000 evrov prometa. Največji padec so zabeležile delnice Petrola, ki je v danes objavljenih poslovnih rezultatih razkril, da je polletje končal z izgubo.