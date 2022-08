Socialni partnerji usklajevali ukrepe ob energetski draginji

Ljubljana, 26. avgusta - Socialni partnerji so se danes na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) seznanili z vladnimi predlogi za pomoč prebivalstvu in podjetjem ob energetski draginji. Tako delodajalci kot sindikati so bili s slišanim načeloma zadovoljni, bi pa nekatere ukrepe še razširili. Predstavniki vlade so obljubili nadaljnja usklajevanja.