Na kongresu v Turčiji predstavili slovensko čebelarstvo

Istanbul, 26. avgusta - Na 47. svetovnem čebelarskem kongresu Apimondia, ki te dni poteka v turškem Istanbulu, je danes potekal slovenski dan, ki je bil namenjen promociji Slovenije in slovenskega čebelarstva. Udeležence je prek video povezave nagovorila kmetijska ministrica Irena Šinko in poudarila pomen ohranjanja čebel in skrbi zanje.