Medved in Lipušček dobila tekmeca v konferenčni ligi

Istanbul, 26. avgusta - Žan Medved in Žiga Lipušček bosta edina slovenska nogometaša v skupinskem delu konferenčne lige. Danes sta na žrebu v Istanbulu dobila tekmece, in sicer bo Medvedov Slovan Bratislava igral v skupini H z Baslom, Žalgirisom in Pjunikom, Lipuščkov RFS pa v skupini A z Basaksehirjem, Fiorentino in Hearts.