V Kopru bodo tudi uradno predali namenu plezalno steno

Koper, 26. avgusta - V plezalnem centru v Kopru bo drevi prireditev ob odprtju zunanje stene za hitrostno in težavnostno plezanje. Čez teden dni bo na novi steni tekma svetovnega pokala, najboljši slovenski tekmovalci pa so jo preizkusili že v začetku meseca. Današnja prireditev bo vključevala plezanje, glasbo, ples in akrobatiko.