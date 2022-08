Stockholm, 29. avgusta - Mineva štirideset let od smrti švedske igralke Ingrid Bergman. Zaslovela je z naravno lepoto in igro, ki je bila daleč od glamurja in izumetničenosti igralk iz 30. let minulega stoletja. Svetovno slavo je dosegla z vlogo Ise Lund v filmu Casablanca, v katerem je zaigrala skupaj s Humphreyjem Bogartom.