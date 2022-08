Novogoriški Hit v prvi polovici leta z dobičkom

Nova Gorica, 26. avgusta - Novogoriška igralniška družba Hit je v prvih šestih mesecih letos ustvarila 59,8 milijona evrov prihodkov iz poslovanja. Poslovni izid je pozitiven in znaša 5,7 milijona evrov, so v družbi povedali za STA. To je več kot dvakratnik dosežka v istem obdobju leta 2019, potem ko je delovanje Hita v minulih dveh letih močno prizadela pandemija.