Na Obrežju danes srečanje notranjih ministrov Slovenije in Hrvaške

Obrežje, 29. avgusta - Na mejnem prehodu Obrežje se bosta danes sestala notranja ministra Slovenije in Hrvaške, Tatjana Bobnar in Davor Božinović. To bo njuno prvo srečanje, odkar je Bobnarjeva junija prevzela naloge slovenske notranje ministrice, govorila pa bosta predvsem o upravljanju migracij.