Vlada bo po požarih na Krasu zagotovila podporo zamejskim društvom

Doberdob, 26. avgusta - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes v Doberdobu sestal z župani treh zamejskih občin, prizadetim v obsežnih požarih, ki so v drugi polovici preteklega meseca divjali tako na slovenski kot italijanski strani Krasa, in jim zagotovil podporo s strani Slovenije.

Minister se je danes na sedežu občine v Doberdobu sestal z župani občin Doberdob Fabiom Vizintinom, Sovodenj ob Soči Luco Piskom in Devin-Nabrežina Igorjem Gabrovcem, so sporočili z vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V izjavi po koncu sestanka je Arčon izpostavil željo in prizadevanja za enotno pogozdovanje tega prostora in dejal, da je z župani spregovoril tudi o načrtih za razvoj in zaščito Krasa ter s tem povezanimi prijavami na evropske projekte v naslednji finančni perspektivi.

Prav tako je minister župane seznanil z odločitvijo urada za Slovence v zamejstvu in po svetu o finančni podpori slovenskim zamejskim društvom, ki so aktivno sodelovala pri gašenju požara. Odločitev je bila sprejeta na pobudo in z vso podporo premierja Roberta Goloba, so zapisali v uradu.

Župani so se ministru in vladi zahvalili za današnji obisk, za skrb in vso pozornost. Izrazili so veliko zadovoljstvo ob današnjem sestanku, ki kaže na skrb matične države za slovensko skupnost v Italiji.