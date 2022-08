V upravni odbor Save Davor Gljivoj in Tina Pelcar Burgar

Ptuj, 26. avgusta - Skupščina družbe Sava je danes v upravni odbor imenovala Davorja Gljivoja in Tino Pelcar Burgar. Imenovanje dveh novih članov je bilo potrebno, potem ko je odbor zaradi odhoda na ministrski položaj zapustil Klemen Boštjančič in ko je kot članica odstopila Vanessa Grmek. Gljivoj in Pelcar Burgarjeva petletni mandat nastopata z dnem imenovanja.