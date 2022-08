Golob z vodilnimi politiki in stroko o draginji in energetski varnosti

Ljubljana, 29. avgusta - Pri predsedniku vlade Robertu Golobu se bodo danes vnovič sešli politični vrh, ekonomska stroka in predstavniki energetskih podjetij. Premier jih je na drugi delovni posvet povabil "v želji po sodelovanju in oblikovanju celovitih rešitev za obvladovanje draginje in zagotovitev energetske varnosti države".