Ministri iz vrst SD Šaleški dolini zagotovili podporo pri spopadanju z izzivi

Velenje, 26. avgusta - Pred Velenjem in Šaleško dolino so veliki izzivi in razvojno težko desetletje in zagotovili smo polno podporo, je ob obisku Velenja skupaj s še tremi drugimi ministri dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Gospodarski minister Matjaž Han pa je glede omenjanja možnega uvoza premoga dejal: "Kolikor jaz vem, kopljemo premog tukaj v Velenju."