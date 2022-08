Omejitev obiskov v splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica

Obiski na vseh oddelkih bolnišnice so dovoljeni vsak dan od 15.30 do 16.30. Tamkajšnje bolnike lahko naenkrat obišče le ena zdrava oseba za 15 minut. Posedanje ter odlaganje stvari in oblačil na bolniške postelje je prepovedano. Glede prinašanja hrane in pijače se je potrebno predhodno posvetovati z zdravstvenim osebjem.

V kolikor je pacient nameščen v sobi za izolacijo, je treba upoštevati navodila zdravstvenega osebja. Medtem so obiski izven rednega urnika dovoljeni samo z dovolilnico lečečega zdravnika pacienta.

Obiskovalce naprošajo, da upoštevajo urnik obiskov. V vseh prostorih bolnišnice je uporaba zaščitne maske obvezna. Prav tako je pri vstopu in izstopu iz bolnišnice potrebno razkužiti roke, so še sporočili iz novogoriške bolnišnice.