Oškodovanec pri trčenju na parkirišču pozitiven na prepovedano drogo kokain

Koper, 26. avgusta - Koprske policiste je včeraj popoldne poklicala 34-letna Koprčanka, ki je na parkirišču zaradi nepravilnega premika vozila trčila v avtomobil 30-letnika, ki je nanjo vpil in jo žalil. Ker se tudi po prihodu policistov ni umiril, so mu odredili hitri test na mamila, ki je pokazal prisotnost droge kokain, so sporočili iz Policijske uprave Koper.