V Piranu poteka 57. mednarodni slikarski ex-tempore

Piran, 27. avgusta - Kot je ob koncu poletja že običaj, so Obalne galerije Piran povabile slikarje, da v kratkem času ustvarijo umetnino in z njo prepričajo žirijo, ki bo podelila denarne nagrade in priznanja. Danes so v več mestih začeli žigosati prazna platna, ki se bodo do petka spremenila v uokvirjene slike. Nagrade bodo podelili prihodnjo soboto.