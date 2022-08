Neznanca iz bencinskega servisa odtujila za več tisoč evrov tobačnih izdelkov

Most na Soči, 26. avgusta - V zgodnjih jutranjih urah sta zamaskirana storilca vlomila v bencinski servis v naselju Most na Soči in odtujila zaenkrat še neznano količino tobačnih izdelkov v vrednosti več tisoč evrov in odšla neznano kam, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Policisti prosijo za morebitne informacije.