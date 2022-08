V ZD Ljubljana tudi po uvajanju spletnega portala ostaja možnost klica in osebne obravnave v ambulantah

Ljubljana, 26. avgusta - V ZD Ljubljana poudarjajo, da v ambulantah družinskih zdravnikov, kjer so komunikacijo prek elektronske pošte že nadomestili z novim spletnim portalom, ostaja možnost telefonskih klicev, prav tako portal ne nadomešča osebne obravnave. V javnosti so se namreč pojavili očitki glede možnosti dostopa starejših do zdravnika zaradi uvedbe portala.