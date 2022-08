Škofja Loka, 26. avgusta - Zaradi prometne nesreče bo predvidoma dve uri zaprta poljanska obvoznica od predora Sten do Zminca, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Obvoz je po vzporedni lokalni cesti skozi center Škofje Loke. Po prvih podatkih ne gre za hujšo nesrečo, so še sporočili.