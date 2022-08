V ponedeljek nov posvet političnega vrha o draginji in energetski varnosti

Ljubljana, 26. avgusta - Premier Robert Golob je "v želji po sodelovanju in oblikovanju celovitih rešitev za obvladovanje draginje in zagotovitev energetske varnosti države" za ponedeljek sklical drugi delovni posvet, na katerega je vnovič povabil predsednike strank in vodje poslanskih skupin v DZ, ekonomske strokovnjake ter predstavnike energetskih podjetij.