Na Ljubljanski borzi dopoldne največ zanimanja za Petrol

Ljubljana, 26. avgusta - Po objavi polletnih rezultatov, ki izkazujejo izgubo, vlagatelji dopoldne na Ljubljanski borzi najbolj povprašujejo po delnicah Petrola. Do okoli 11.30 se je njihov tečaj znižal za dobre tri odstotke. Nekaj cenejše kot v četrtek so tudi delnice Save Re in Krke, dražijo se za zdaj le delnice Zavarovalnice Triglav in Luke Koper.