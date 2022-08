Krški policisti v sredo posredovali pri dveh nasilnih sporih

Novo mesto, 26. avgusta - Krški policisti so v sredo dopoldne posredovali pri sporu in pretepu med dvema skupinama moških pred sodiščem na Cesti krških žrtev, v katerem sta sodelovali tudi dve mladoletni osebi. Pri prepiru so posredovali tudi v noči iz srede na četrtek na Senovem, kjer sta se v sporu poškodovali dve osebi, sporočajo s Policijske uprave (PU) Novo mesto.