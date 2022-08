Zavarovalnice lani obračunale za 2,5 odstotka več premij

Ljubljana, 28. avgusta - Struktura slovenskega zavarovalnega trga je lani ostala podobna tisti v prejšnjih letih. Fizične osebe so največ denarja porabile za prostovoljno zdravstveno in življenjsko zavarovanje, pravne pa za zavarovanje motornih vozil. Vse zavarovalnice skupaj so obračunale za blizu 2,5 milijarde evrov bruto premij, kar je 2,5 odstotka več kot leto prej.