V Šaredu nad Izolo postavili temeljni kamen za vaški dom

Izola, 26. avgusta - Na vaškem igrišču v Šaredu so v četrtek slovesno oznanili začetek gradnje večnamenske stavbe, ki naj bi postala središče kulturnega, športnega in družabnega življenja v kraju. Do konca leta nameravajo dokončati pritlične prostore z večnamensko dvorano. Naložba občine Izola je vredna nekaj več kot 760.000 evrov.