Na evropskih borzah pred Powllovim govorom previdno vzdušje

Frankfurt, 26. avgusta - Osrednje evropske borze so zadnji dan trgovalnega tedna začele previdno in brez enotne smeri. Vlagatelji so že dneve v pričakovanju današnjega govora predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powlla, ki bi lahko nakazal, kako veliko bo zvišanje obrestnih mer v ZDA v septembru. Evro ostaja pod vrednostjo enega dolarja.