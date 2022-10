Po dveh letih se v Arboretum Volčji Potok vrača Čarobni dan

Volčji Potok, 9. oktobra - Po dveh letih premora se v Arboretum Volčji potok danes vrača Čarobni dan, največji družinski dogodek na prostem. Ta bo za obiskovalce odprt od 10. do 18. ure, poleg številnih delavnic, pa bodo dogodek popestrili tudi nastopi plesnih in glasbenih šol, akrobatske skupine Dunking Devils in nekateri slovenski estradniki, so napovedali organizatorji.