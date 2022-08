Predsedniške volitve: Napovedani kandidati že aktivni na terenu, med volivci zbirajo podpise podpore

Ljubljana, 28. avgusta - Pred volitvami predsednika republike so predvolilne aktivnosti že v polnem teku. Večina tistih, ki so napovedali vstop v predsedniško tekmo, išče podporo med volivci, da bi zanje prispevali svoj podpis za vložitev kandidature. V ta namen volivce nagovarjajo na terenu, se družijo s simpatizerji ter obiskujejo različne kraje in prireditve.